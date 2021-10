Sport bate Juventude e engata segunda vitória consecutiva na Série A Com a presença dos torcedores, José Welison, Mikael e Chico fizeram os gols do Leão; Paulinho Bóia descontou

Na noite desta quarta-feira (6), o Sport recebeu o Juventude e venceu por 3 a 1, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão Série A. José Welison, Mikael e Chico fizeram os gols do Leão, enquanto que Paulinho Bóia descontou para o Ju. Com a vitória, a equipe pernambucana chegou aos 23 pontos e se aproximou do Santos, primeiro time fora do Z4. Já os gaúchos seguem com 27 e flertam com a zona da degola.

Agora, as duas equipes voltam a campo no próximo sábado (9), em partidas válidas pela 25ª rodada do Brasileirão Série A. Às 16h30, o Sport recebe o Corinthians. Enquanto isso, o Juventude encara o América-MG, às 21h, em casa.

Começo estudado

Os primeiros movimentos na Arena Pernambuco não levaram muito perigo aos goleiros. Mais com a bola, o Juventude tentou criar mais pelos lados do campo, se utilizando da velocidade de Sorriso e Capixaba, como também das subidas de seus laterais.

Por outro lado, o Sport não mostrou criatividade na elaboração de suas jogadas. Tentando concentrar o jogo pelo meio, o time da casa esbarrou na forte marcação adversária e pouco conseguiu construir.

Chances aparecem

Depois do nervosismo inicial, as equipe começaram a criar chances efetivas de gol. O Juventude chegou duas vezes. Na primeira, Capixaba bateu falta em direção ao gol, e Mikael desviou contra o próprio gol com perigo. Pouco depois, Guilherme Castilho fez lance individual, invadiu a área e bateu por cima.

O Sport respondeu na mesma quantia. Depois de cruzamento mal tirado pela defesa, Hernanes soltou a bomba de fora da área, assustando Douglas Friedrich. Depois foi a vez de Ewerthon fazer lance individual pela direita e cruzar para o meio. Mikael se esticou todo, mas não completou para o gol por centímetros.

O tal do elemento surpresa

​As duas chegadas animaram o Sport, que começou a dominar o confronto. Não demorou muito para que a equipe fosse premiada com o gol. Everaldo recebeu pelo lado direito, Mikael saiu da área e puxou a marcação. O ponta cruzou na cabeça de José Welison, que apareceu de surpresa para cabecear para o fundo das redes.

Depois do gol, o Juventude se abalou e não conseguiu mais criar perigo ao gol adversário como vinha fazendo. Além disso, o Papo se viu de frente com uma defesa que se mostrou bem compacta até o intervalo.

Leão letal

​Com três mudanças, o técnico Marquinhos Santos fez com que o Juventude partisse para cima nos minutos finais e até criasse algumas oportunidades através de uma sequência de escanteios. Contudo, quem balançou as redes foi o Sport. José Welison lançou Mikael dentro da área. O atacante ajeitou o corpo e soltou a bomba para ampliar o placar.

O centroavante até fez o seu segundo gol no jogo logo depois, mas o lance foi impugnado, visto que ele estava à frente da linha de meio de campo no lançamento de Hernanes.

Para quem não conseguia marcar…

​O gol do Sport foi mais um balde de água fria no Juventude. Mesmo assim, Paulinho Bóia chegou próximo de empatar ao tentar bater colocado e acertar o travessão. Depois disso, o Leão voltou a criar mais chances de ampliar o placar, mas Everaldo errou o alvo por pouco, e José Welison parou em Douglas.







Quem não foi parado foi Chico. O zagueiro apareceu no meio da defesa adversária em cobrança de falta e cabeceou alto, no canto esquerdo, sem chances para Douglas.

Diminuindo o prejuízo

​Com o 3 a 0 a seu favor, o Sport diminuiu o ímpeto e passou a administrar o confronto. Por outro lado, o Juventude buscou deixar a vantagem menos elástica no placar e conseguiu. Chico derrubou Michel Macedo na área. Com o pênalti marcado, Paulinho Bóia bateu cruzado e fez o gol de honra do Ju.

Depois de diminuir o placar, o Juventude passou por um momento difícil. O goleiro Douglas se chocou com Marcão, do Sport, e não conseguiu voltar ao jogo. Sem substituições a fazer, Marquinhos Santos colocou William Matheus no gol. Mesmo assim, o placar se encerrou em 3 a 1 a favor dos donos da casa.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA

SPORT 3 X 1 JUVENTUDE

​​​Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE

Data/Horário: 06 de outubro de 2021 (quarta-feira), às 19h

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Helton Nunes (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Gols: José Welison (35’/1°T) (1-0), Mikael (3’/2°T) (2-0), Chico (23’/2°T) (3-0), Paulinho Bóia (34’/2°T) (3-1)

Cartões amarelos: Michel Macedo, Wagner (Juventude), Everaldo, Chico, Hernanes (Sport)

SPORT: Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão Silva, José Welison e Hernanes (Pedro, aos 35’/2°T); Gustavo Oliveira (Chico, aos 17’/2°T), Mikael (Tréllez, aos 22’/2°T) e Everaldo (Paulinho Moccelin, aos 35’/2°T). Técnico: Gustavo Florentín.

JUVENTUDE: Douglas Friedrich; Michel Macedo, Quintero, Vitor Mendes e William Matheus; Dawhan, Jadson (Wescley, aos 0’/2°T) e Guilherme Castilho (Ricardinho, aos 27’/2°T); Sorriso (Wagner, aos 0’/2°T), Roberson (Castillo, aos 17’/2°T) e Capixaba (Paulinho Bóia, aos 0’/2°T). Técnico: Marquinhos Santos.

