Sport acerta com patrocinador para reta final do Pernambucano e Copa do Nordeste Leão fechou acordo pontual com a Minha Casa Financiada e vai estampar a marca da empresa na reta final dos torneios

Em meio a pandemia do coronavírus, diversos clubes perderam receitas e o Sport não foi diferente. Recentemente, o presidente Milton Bivar chegou a afirmar que era o momento mais grave da história do Leão.

Nesta semana, o Rubro-Negro anunciou que a Minha Casa Financiada, plataforma que auxilia a população a conseguir financiamento imobiliário, fechou um acordo com o Sport e vai estampar as camisas do Leão na reta final do Pernambucano e Copa do Nordeste.

Feliz com o acordo, o diretor de marketing do Sport, Rafael Soares, espera que o Leão possa ajudar a empresa a crescer no mercado e quem sabe, prolongar os vínculos.

‘Essa é mais uma empresa que entra para a galeria dos parceiros do Clube. Para nós é muito mais do que um patrocinador, é um parceiro. Por isso, ficamos felizes que toda negociação tenha dado certo e que a gente possa ajudar a essa empresa, que é pernambucana, a crescer ainda mais, e que eles confirmem que investir na marca do Sport é sempre um grande negócio e traz bons resultados’, disse ao site do Leão.

