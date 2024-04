Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/04/2024 - 11:22 Para compartilhar:

A Spirit Airlines chegou a um acordo com a Airbus para adiar todas as encomendas de aeronaves com entregas programadas entre o segundo trimestre de 2025 e o fim de 2026 para o período de 2030 a 2031.

Em comunicado, a companhia aérea norte-americana de baixo custo previu nesta segunda-feira que a iniciativa ajudará a melhorar sua liquidez em cerca de US$ 340 milhões nos próximos dois anos.