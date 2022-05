Spinazzola volta à seleção da Itália para ‘Finalíssima’ contra Argentina

Leonardo Spinazzola está de volta à seleção da Itália, segundo a lista de 39 jogadores convocados pelo técnico Roberto Mancini para a ‘Finalíssima’, contra a Argentina, e os jogos da Liga das Nações.

O defensor da Roma foi uma das estrelas da Itália no título da Eurocopa no ano passado, até que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles no duelo contra a Bélgica pelas quartas de final da competição.





O jogador de 29 anos quase perdeu toda a temporada e só voltou aos gramados no dia 9 de maio, na derrota do time romanista para a Fiorentina por 2 a 0, pelo Campeonato Italiano.

Também foi convocado o veterano zagueiro Giorgio Chiellini, que fará seu último jogo pela ‘Azzurra’ no dia 1º de junho contra a Argentina, em Wembley.

Mancini chamou pela primeira vez o meia Davide Frattesi, promessa do Sassuolo, e o atacante do Empoli Andrea Pinamonti.

Depois do duelo com a Argentina, a Itália enfrentará pela Liga das Nações a Alemanha no dia 4 de junho em Bolonha, antes de receber a Hungria em Cesena, no dia 7.

Depois, a ‘Azzurra’ visitará a Inglaterra no dia 11 e a Alemanha no dia 14.

– Lista de convocados para a seleção da Itália:

Goleiros: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa)

Defensores: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter de Milão), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter de Milão), Emerson Palmieri (Lyon), Alessandro Florenzi (Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma)

Meio-campistas: Nicolo Barella (Inter de Milão), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

Atacantes: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Gianluca Caprari (Verona), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Juventus), Andrea Pinamonti (Empoli), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolo Zaniolo (Roma)

