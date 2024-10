SPFW: Desfile com Camila Queiroz é marcado por atraso astronômico e mal-estar do público

Marília Barbosai Marília Barbosa - https://istoe.com.br/autor/marilia-barbosa/ 17/10/2024 - 10:52 Para compartilhar:

O terceiro dia de São Paulo Fashion Week (SPFW), que aconteceu na noite de quarta-feira, 16, no Parque do Ibirapuera, na capital paulista, foi marcado por atraso, calor excessivo e mal-estar do público, que ficou horas a fio em filas intermináveis para acompanhar as novidades da moda.

O último desfile da noite, estrelado pela atriz e apresentadora Camila Queiroz, 31 anos, começou com pouco mais de duas horas de atraso. Estava previsto para iniciar às 21h30, mas os modelos só atravessaram a passarela minutos após o relógio marcar 23h30. A artista se recusou a falar com a imprensa antes e depois do desfile.

A fila quilométrica para assistir à apresentação foi montada por volta das 21h e era a mesma para todos: pagantes, convidados, famosos, imprensa e funcionários que queriam assistir ao desfile.

Com isso, a equipe que ficou responsável pela organização de quem entraria primeiro – tendo como base os números dos assentos ilustrados no convite – não sabia informar onde eram as entradas para os respectivos lugares.

Resultado: muita gente furou fila mais de uma vez sem nem perceber e até ocupou o lugar marcado de outras pessoas nos assentos do desfile. Quem ia reclamar recebia a resposta: “Pode sentar por ali mesmo”. “Ali mesmo onde?”. “Por ali, ó…” – fazendo um gesto vago com as mãos, em meio à uma multidão.

Funcionários da organização do evento que estavam no local e as assessorias de imprensa de marcas patrocinadoras do desfile não informaram o motivo do atraso, que indignou quem já prestigiou outras edições do SPFW e não passou por tal desconforto.

Algumas pessoas que estavam na fila reclamaram para o site IstoÉ Gente do calor excessivo que fazia no Pavilhão das Culturas Brasileiras, local escolhido para o evento.

As instalações do galpão não possuem ar-condicionado e a organização não disponibilizou outra forma de ventilação para receber o público.

O jeito que encontraram para amenizar o mal-estar causado pelo abafamento foi improvisar um leque com o convite de papel que estava em mãos.

Os admiradores da moda, que aproveitam a ocasião para caprichar nos looks, compondo a super produção com salto alto, saias e meias finas, deixaram o local descalços e sem conseguir andar adequadamente devido ao longo tempo em pé na fila, ou sentando no chão para amenizar as dores.

A situação, inclusive, foi comparada por algumas pessoas à dinâmica de shows em estádios, eventos em que o público passa calor, frio, toma chuva e chega com horas de antecedência para garantir um lugar próximo ao ídolo.