Spezia x Milan: onde assistir e prováveis escalações Na busca pela liderança isolada, Milan visita o Spezia neste sábado pela 22ª rodada do Campeonato Italiano

Neste sábado, o Spezia recebe, no Stadio Alberto Picco, o Milan. A partida, válida pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, terá início às 16:45h (de Brasília), e vale, para o time da casa, a chance de aumentar a distância para a zona de rebaixamento, enquanto o Milan quer segurar a liderança.

O Spezia, promovido ao Campeonato Italiano nesta temporada, busca manter-se na liga, mas ainda enfrenta muitas dificuldades para tal. A equipe ocupa a décima-sexta colocação da liga, com 21 pontos somados em 21 partidas, e quer aumentar a distância para a zona de rebaixamento.

Contra o Milan, o Spezia terá aquele que é considerado, talvez, o adversário mais complicado de toda a liga. Ainda que esteja em sua casa, qualquer ponto somado já será somado para o Spezia, que tentará aproveitar a defesa para anular o ataque adversário.

O Milan, líder do Campeonato Italiano, quer aumentar a sua distância para a Inter, segunda colocada. No atual momento da competição, a diferença entre os dois rivais é de apenas dois pontos, e uma pequena combinação de resultados já altera a situação do torneio.

Para enfrentar o Spezia, o Milan não terá muitos desfalques, e pode contar com força máxima do ataque para segurar a ponta da tabela. Ainda assim, a equipe precisa pensar no confronto contra o Estrela Vermelha pela Liga Europa durante a próxima semana.

FICHA TÉCNICA

Spezia x Milan

Data e horário: 13/02/2021, às 16:45h (de Brasília)

Local: Stadio Alberto Picco, em La Spezia (ITA)

Árbitro: Daniele Chiffi

Assistentes: Luca Mondin e Valerio Vecci

Onde assistir: SporTV e Estádio TNT Sports

SPEZIA (Treinador: Vincenzo Italiano)

Provedel; Vignali, Erlic, Chabot e Bastoni; Ricci, Maggiore e Pobega; Gyasi, Verde e Galabinov.

Desfalques: Ferrer, Farias, Terzi, Nzola e Piccoli (lesionados).

MILAN (Treinador: Stefano Pioli)

Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli e Theo Hernández; Kessié, Bennacer, Çalhanoglu, Saelemaekers e Rebic; Ibrahimovic.

Desfalques: Tonali e Brahim Díaz (lesionados)

