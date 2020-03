SPE estima alta de 0,2% do PIB no 1º tri de 2020 ante 4º tri de 2019

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia estima que o Produto Interno Bruto (PIB) deve crescer 0,20% no primeiro trimestre deste ano na comparação com o quatro trimestre de 2019. O melhor resultado deve ocorrer na agropecuária, com alta de 1,01% no período, enquanto o setor de serviços e a indústria terão avanços de 0,33% e 0,06%, respectivamente, segundo as projeções da pasta.

Em relação ao primeiro trimestre de 2019, o PIB dos três primeiros meses do ano deve aumentar 1,84%, de acordo com a SPE, sendo 2,70% na agropecuária, 1,84% na indústria e 1,73% nos serviços.

O governo manteve a projeção de um crescimento do PIB de 2,5% para os anos de 2021, 2022 e 2023.

A projeção para 2024 foi incluída pela primeira vez no relatório e também é de alta de 2,5%.