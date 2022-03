SPD ganha primeiro teste eleitoral nas eleições regionais da Alemanha

O Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD) obteve, neste domingo, uma clara vitória na região do Sarre, o primeiro teste eleitoral desde que Olaf Scholz se tornou o chanceler, segundo as pesquisas bocas de urna.

O partido do chefe de governo obterá 43% dos votos, frente os 27,5% dos democratas-cristãos da CDU, que estão há mais de 20 anos no comando desta pequena região do Oeste da Alemanha, segundo uma estimativa da Infratest Dimap para a televisão pública ARD.

Os sociais-democratas, que lideram a coalizão do governo federal desde o início de dezembro, ganhariam assim mais de 13 pontos em relação às eleições anteriores de 2017 nesse território.

Os conservadores, de novo na oposição após 16 anos à frente do país, perderiam 13 pontos em relação a 2017 e deixariam de estar em condições de liderar esta região, que controlam desde 1999, segundo esta sondagem.

Essas eleições regionais são as primeiras de uma sério que acontecerão em 2022, entre as que se inclui uma maio na Renânia do Norte-Vestfália, a região mais povoada da Alemanha.

