Spalletti se torna ’embaixador do esporte italiano no mundo’

ROMA, 9 OUT (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, nomeou nesta segunda-feira (9) o técnico da seleção italiana de futebol, Luciano Spalletti, embaixador do esporte da Itália no mundo.

“Não só porque é o treinador da nossa Nazionale, mas porque o considero uma pessoa do bem, com valores”, disse Tajani, ao entregar um documento que sanciona o novo papel do treinador azzurro.

“Quando você chama alguém a representar a Itália não basta que ela vista o uniforme ou saiba dizer taticamente como deve jogar um jogador. Deve ser a imagem de uma boa Itália, a imagem positiva do país”, prosseguiu.

“O que deve fazer um treinador? Formar e guiar bem os mais jovens, ser exemplo, dar regras. Tenho certeza de que escolhi bem. Spalletti não é arrogante, disse que ainda tem muito a aprender, é a pessoa certa para representar a Itália”, concluiu.

“Tenho muito a aprender mas agradeço pela responsabilidade.

As responsabilidades tornam as pessoas mais fortes. Aceito o papel alegremente, sabendo que tenho o apoio dos meus jogadores.

Isso me obriga a ser melhor”, agradeceu Spalletti. (ANSA).

