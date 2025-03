Spalletti convoca Itália com novidades para Liga das Nações

ROMA, 14 MAR (ANSA) – O técnico da seleção italiana, Luciano Spalletti, confirmou nesta sexta-feira (14) os 25 nomes convocados para defender a camisa azzurra na dobradinha contra a Alemanha nas quartas de final da Liga das Nações, em 20 de março, em Milão, e em 23 de março, em Dortmund.

Entre os estreantes, estão Cesare Casadei, jogador de 22 anos do Torino, e Matteo Ruggeri, também com 22 anos, do Atalanta.

Voltam à seleção Matteo Politano, do Napoli, que jogou pela Itália pela última vez em 2023, e Mattia Zaccagni, do Lazio, que esteve na seleção em setembro do ano passado.

A lista completa do time de Spalletti é formada por: Goleiros: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain); Alex Meret (Napoli); Guglielmo Vicario (Tottenham); Defesa: Alessandro Bastoni (Inter); Alessandro Buongiorno (Napoli); Riccardo Calafiori (Arsenal); Andrea Cambiaso (Juventus); Pietro Comuzzo (Fiorentina); Giovanni Di Lorenzo (Napoli); Federico Gatti (Juventus); Matteo Ruggeri (Atalanta); Destiny Udogie (Tottenham); Meio-campo: Nicolò Barella (Inter); Cesare Casadei (Torino); Davide Frattesi (Inter); Samuele Ricci (Torino); Nicolò Rovella (Lazio); Sandro Tonali (Newcastle); Atacantes: Moise Kean (Fiorentina); Lorenzo Lucca (Udinese); Daniel Maldini (Atalanta); Matteo Politano (Napoli); Giacomo Raspadori (Napoli); Mateo Retegui (Atalanta); Mattia Zaccagni (Lazio).

As quartas de final da Liga das Nações são os primeiros jogos de 2025 para os azzurri. Os duelos, marcados para 20 de março, no estádio San Siro, em Milão, e 23 de março no BVB Stadion, em Dortmund, decidirão não só a classificação para a fase final, que acontecerá em Turim, na Itália, em junho, como também podem impactar nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Se passarem pela Alemanha, os azzurri seriam colocados no grupo com Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo, enquanto em caso de derrota, seriam agrupados com Noruega, Israel, Estônia e Moldávia. (ANSA).