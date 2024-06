Spaletti critica atuação em vitória sobre Albânia e espera Itália mais ofensiva contra Espanha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/06/2024 - 20:03 Para compartilhar:

Luciano Spaletti viu a Itália levar um susto no início do jogo com a Albânia, festejou a virada por 2 a 1, em Dortmund, na Alemanha, neste sábado, mas não escondeu a irritação com a atuação da sua equipe, em sua visão, pouco ofensiva.

“Desde que comecei a treinar, me disseram que o importante é vencer. Não, o que importa é jogar bem. Para brigarmos pelas vitórias, temos de praticar bom futebol. Estivemos um pouco atrás no primeiro tempo, e isso permitiu à Albânia aproveitar sua força física. Temos que manter a fé no nosso estilo”, afirmou o técnico.

“No segundo tempo, a Albânia tentou fazer algo a mais e deveríamos ter aproveitado a abertura dos espaços, mas, em vez disso, fomos sugados para trás”, lamentou. “Vimos muitas coisas boas, mas elas precisam nos levar a algum lugar, caso contrário, serão inúteis”, irritou-se Spaletti.

Depois de sair na bronca com a Azzurra, Spaletti quer ver sua equipe mais rápida e ofensiva no confronto com a Espanha, na quinta-feira, às 16h (de Brasília), a fim de evitar novo sufoco na Eurocopa.

“A Espanha provavelmente terá uma configuração diferente da Albânia e nos pressionará ainda mais. Teremos de movimentar a bola com mais rapidez do que fizemos. Precisaremos avançar mais a bola e tentar jogar atrás da defesa”, comentou o treinador.

Destaque da partida, o meia Barella comemorou sua boa atuação e teve uma visão diferente da de seu técnico. “Ceder um gol com 30 segundos torna tudo mais difícil, mas reagimos bem e criamos chance atrás de chance”, analisou. “Estou feliz com a vitória, mas poderíamos ter marcado mais gols.”

Treinador da Albânia, o brasileiro Sylvinho lamentou a queda de rendimento após sua seleção sair à frente logo nos primeiros segundos da partida. “Começamos bem, fizemos um gol cedo, mas deveríamos ter jogado melhor, principalmente no primeiro tempo. No segundo, pudemos nos organizar melhor e tivemos chance de marcar com o Manaj”, disse.