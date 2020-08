SpaceX testa com sucesso novo protótipo de futuro foguete para Marte

A SpaceX realizou nesta terça-feira (4) no Texas um voo de teste de menos de um minuto do protótipo do foguete Starship, com o qual pretende colonizar Marte no futuro.

“Marte está começando a ficar crível”, tuitou o fundador da SpaceX, Elon Musk, em uma resposta a uma mensagem de um seguidor.

O protótipo do Starship é, nesta fase de testes, muito rudimentar: um grande cilindro metálico construído no lapso de duas semanas pelas equipes da SpaceX em Boca Chica, na costa do Texas, e menor do que será a futura nave.

Vários protótipos explodiram durante testes realizados em terra, parte de um processo de tentativa e erro.

Segundo imagens transmitidas nesta terça-feira por vários especialistas em temas espaciais, incluindo a @NASASpaceflight, o último protótipo do Starship, o SN5, conseguiu decolar do solo e se manter a uma certa altitude antes de descer, demonstrando um bom controle de trajetória.

“Uma vez que a fumaça se dissipou, ele ficou majestosamente suspenso depois de voar 150 metros! Parabéns, SpaceX”, tuitou Thomas Zurbuchen, principal autoridade científica da Agência Espacial dos Estados Unidos (NASA).

Acreditava-se que o protótipo alcançaria uma altitude de 150 metros durante o teste, mas a SpaceX não confirmou os detalhes do ensaio.

Em 2019, um protótipo anterior, o Starhopper, menor, voo 150 metros sobre o nível do mar e voltou à Terra.

A nave Starship imaginada por Elon Musk terá 120 metros de altura e deverá poder possar verticalmente em Marte.

“Iremos à Lua, teremos uma base em Marte, enviaremos pessoas a Marte e criaremos vida multiplanetária”, declarou Musk no domingo, após receber os dois astronautas da NASA que voltaram da Estação Espacial Internacional a bordo da cápsula Crew Dragon Endeavour, desenvolvida pela SpaceX.

