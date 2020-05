SpaceX: primeiro foguete tripulado de empresa privada decola rumo à Estação Espacial Internacional

O lançamento do foguete da SpaceX com dois astronautas da Nasa decolou neste sábado (30), às 16h22 (horário de Brasília), rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) a partir do foguete Falcon 9.

A cápsula Crew Dragon tem à bordo os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken. Esta é a primeira viagem espacial tripulada nos Estados Unidos em nove anos.

Inicialmente programado para ocorrer na última quarta-feira (27), a decolagem precisou ser adiada devido ao mau tempo.

Confira a decolagem: