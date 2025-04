SpaceX lança primeira missão tripulada para sobrevoar polos terrestres

A SpaceX lançou nesta segunda-feira a primeira missão tripulada para sobrevoar diretamente as regiões polares terrestres em um voo privado com quatro astronautas.

Chamada “Fram2”, a missão deve durar de três a cinco dias. A decolagem noturna do foguete Falcon 9, da empresa de Elon Musk, foi celebrada na sala de controle, enquanto começava a sua viagem para os polos Norte e Sul da Terra.

A tripulação partiu do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, às 21h46 locais, a bordo de uma cápsula Dragon. Os astronautas devem fazer uma série de experimentos vitais para missões mais longas.

“Com o mesmo espírito pioneiro dos primeiros exploradores polares, buscamos trazer de volta novos dados e conhecimento, para avançarmos nos objetivos de longo prazo da exploração espacial”, disse o comandante da missão, Chun Wang, um aventureiro maltês nascido na China e fundador das empresas f2pool e skatefish.

Wang escolheu os demais tripulantes: a comandante do veículo, Jannicke Mikkelsen, uma cineasta norueguesa; a piloto e pesquisadora de robótica alemã Rabea Rogge e o especialista e oficial médico Eric Philips, um expedicionário polar australiano.

A equipe treinou durante oito meses para a viagem. Ao retornar à Terra, a tripulação tentará sair da nave sem o suporte médico adicional, como parte de um estudo para entender o quão bem os astronautas podem executar tarefas básicas após um voo espacial.

As regiões polares da Terra têm estado fora da visão dos astronautas. As missões lunares Apollo não as sobrevoaram diretamente.

A Space X já realizou cinco missões privadas, três em colaboração com a Axiom Space até a ISS e dois voos orbitais livres.

bur-cha/aem/cjc/mel/lb