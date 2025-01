SpaceX lança foguete com instrumento italiano inédito para Lua

ROMA, 15 JAN (ANSA) – A SpaceX, empresa aeroespacial do bilionário Elon Musk, lançou nesta quarta-feira (14), no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, um foguete Falcon 9 carregando duas missões privadas em direção à Lua.

Uma delas é o módulo Blue Ghost, da companhia americana Firefly Aerospace e que leva diversos experimentos, incluindo um instrumento italiano que busca bater o recorde de receptor de sinais de GPS mais distante.

A outra é o módulo Resilience, da japonesa ispace, que pretende se tornar a primeira empresa privada de fora dos EUA a pousar na Lua. Após chegar na órbita da Terra, as duas missões se separaram do foguete Falcon 9 e iniciaram caminhos distintos até o satélite natural: a primeira tentará alunissar no início de março, enquanto a segunda ficará de quatro a cinco meses no espaço antes de descer em solo lunar.

Um dos experimentos do módulo Blue Ghost é o LuGre (Experimento Receptor de GNSS Lunar, na sigla em inglês), que pode ser o primeiro receptor de sinais dos sistemas de navegação via satélite GPS (EUA) e Galileo (União Europeia) na Lua.

Atualmente, o dispositivo desse tipo mais distante fica na metade do caminho entre a Terra e seu satélite natural.

“Ninguém ousou essa distância até hoje”, disse Teodoro Valente, presidente da Agência Espacial Italiana (ASI), que desenvolveu o LuGre em parceria com a Nasa, a empresa Qascom e o Politécnico de Turim, responsável pela elaboração dos dados.

O objetivo é fazer com que o equipamento receba sinais de dispositivos localizados tanto na Terra quanto no espaço. “O experimento abrirá a porta para futuros sistemas de navegação para a exploração permanente do nosso satélite natural”, acrescentou Valente.

Já o ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso, afirmou que o LuGre servirá para a preparação de “futuras missões lunares” – a Nasa e a Agência Espacial Europeia (ESA) pretendem realizar uma viagem tripulada à Lua em 2026. (ANSA).