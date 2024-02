No sul do Texas, SpaceX de Elon Musk prepara o caminho para Marte

André Cardozoi André Cardozo https://istoe.com.br/autor/andre-cardozo/ 19/02/2024 - 8:44 Para compartilhar:

De Brownsville, Texas (EUA) *

Estamos a poucos quilômetros da fronteira com o México, o que explica a blitz da polícia de fronteira dos Estados Unidos. “Às vezes eles param os ônibus, por isso é bom estar sempre com o passaporte a mão”, explica o guia. No meio desta área desértica está a Starbase, uma das plataformas de lançamento da SpaceX, empresa de aviação espacial de Elon Musk. A gigantesca instalação, que já consumiu US$ 2 bilhões em investimentos e está em rápida expansão, é composta de duas grandes áreas. Em uma delas os foguetes são montados. A cerca de dois quilômetros dali, a segunda área abriga a base de lançamentos.

A Starbase tem como função principal servir como base de lançamento da Starship, projeto mais ambicioso da SpaceX. A nave espacial foi concebida para comportar 100 pessoas e, se os planos de Musk forem bem sucedidos, levar os primeiros humanos para Marte até o fim desta década. O teste mais recente da nave ocorreu em novembro do ano passado, mas o módulo propulsor apresentou problemas e foi detonado no espaço. Um novo teste deve ocorrer até o fim de março.

Objetivo maior da SpaceX é permitir que humanos pisem em Marte / Foto: André Cardozo Segurança em torno da base da SpaceX é reforçada / Foto: André Cardozo Tanques de metano e oxigênio líquido, usados como combustível da Starship / Foto: André Cardozo Placa na entrada da Starbase traz avisos "engraçadinhos" para curiosos / Foto: André Cardozo Starbase é localizada perto da fronteira com o México / Foto: André Cardozo Foguetes da SpaceX são montados dentro de torres com cerca de 100 metros / Foto: André Cardozo Previous Next

Tudo que sobe tem que descer

Empresa “queridinha” de Musk – que desde criança lia manuais de foguetes e sonhava em ir ao espaço – a SpaceX foi fundada em 2002 e o primeiro lançamento de sucesso ocorreu apenas em 2008. Mas a revolução mesmo veio em 2013 com o lançamento do Grasshopper. Ele foi o primeiro foguete a retornar à base de lançamento após subir 800 metros, mas o voo foi apenas um teste. Dois anos depois, o Falcon 9 foi o primeiro foguete a fazer o mesmo após levar cargas ao espaço. O conceito de foguete reutilizável está na base da estratégia da SpaceX para baratear o custo das viagens espaciais.

De lá para cá já são mais de 300 lançamentos com sucesso, somando os foguetes Falcon 9 e Falcon Heavy. Eles são usados para levar cargas para a Estação Espacial Internacional, transportar satélites da Starlink (empresa de internet via satélite também controlada por Musk) e cumprir outros contratos com a Nasa e empresas privadas.

Visitantes não são bem-vindos

Entre os moradores da região de Brownsville circulam rumores de que Elon Musk estaria tentando comprar os terrenos em volta da Starbase, a fim de dificultar a presença de curiosos. Mas segundo o guia turístico isso não deve afetar os passeios. “A Starbase está na beira de uma estrada pública, e não tem nada que o Musk possa fazer sobre isso”, afirma, confiante.

Devido à proximidade com a estrada, grupos de turistas estão diariamente ao redor das instalações para ver os foguetes e a base de lançamento. O trânsito é livre, desde que não se passe dos portões da empresa. “Se entrarem lá, serão presos e não posso fazer nada por vocês”, alerta nosso guia. Na porta da Starbase, um cartaz com avisos sarcásticos diz que “é chato, mas não temos banheiros públicos na Starbase. É melhor vocês irem para casa agora”. Ok, hora de ir embora então.

* O jornalista viajou a convite da Zoho