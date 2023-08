SpaceX, de Elon Musk, tem lucro de US$ 55 milhões no 1º tri, após 2 anos de prejuízo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2023 - 20:38 Compartilhe

A SpaceX, empresa de Elon Musk, gerou US$ 55 milhões de lucro e US$ 1,5 bilhão em receita no primeiro trimestre de 2023, de acordo com documentos vistos pelo The Wall Street Journal . A SpaceX é uma empresa de capital fechado e não costuma revelar muitos detalhes financeiros.

Os pequenos ganhos ocorreram após dois anos de perdas significativas, mas cada vez menores, na SpaceX. Em 2022, a companhia reportou US$ 4,6 bilhões de receita e prejuízo de US$ 559 milhões.

Os documentos também mostram que a SpaceX vendeu suas participações em Bitcoin. A companhia registrou que possuía um total de US$ 373 em Bitcoins em 2022 e 2021, segundo os papéis.

