SPA diz que Porto de Santos movimentou 174 mi de t em 2023, mas pode mais

Santos e Brasília, 2 – O diretor-presidente da Autoridade Portuária do Porto de Santos (SPA), Anderson Pomini, afirmou que em 2023 o Porto de Santos transportou 174 milhões de toneladas. “Hoje o porto gera 50 mil empregos diretos, somos 30% da corrente comercial do Brasil, estamos conectados com 200 países e podemos mais”, disse em evento no Porto de Santos nesta sexta-feira, 2.

Segundo Pomini, durante a cerimônia, devem ser anunciados R$ 7 bilhões em investimentos “para melhorar a infraestrutura do porto, principalmente para logística”.

Ele também avaliou como “muito positivo” o acordo entre o governo de São Paulo e o governo federal para a construção do túnel que ligará Santos e Guarujá.

