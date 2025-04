S&P vê alto risco de rebaixamento das classificações da Ford e GM com tarifas automotivas

A S&P Global Ratings acredita que há um alto grau de imprevisibilidade em relação à implementação da política tarifária sobre todas as importações de automóveis para os EUA – juntamente com as tarifas sobre o aço e o alumínio -, assumindo um alto risco para os ratings da Ford Motor e da General Motors (GM).

Segundo análise publicada nesta segunda-feira, 14, a S&P espera preços de veículos mais altos (na faixa de 5% a 10%) para os consumidores e uma demanda doméstica reduzida – na faixa de 15,2 milhões a 15,5 milhões em 2025 e de 14,8 milhões a 15,1 milhões até 2026, em comparação com as estimativas anteriores de 15,7 milhões a 16,0 milhões -, o que aumenta a probabilidade de ações de classificação negativas nos próximos trimestres.

“Esperamos quedas de margem para a maioria dos emissores, juntamente com alta volatilidade do fluxo de caixa em 2025 e 2026 para os emissores de automóveis dos EUA, levando à deterioração do crédito, principalmente para alguns fornecedores com classificação mais baixa”, acrescenta o relatório.

Nas próximas semanas, a S&P diz que ajustará ainda mais as previsões específicas para cada emissor, de modo a refletir os riscos de queda.