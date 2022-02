SP: vacinação contra covid-19 chega a 50% em crianças de 5 a 11 anos

A cidade de São Paulo ultrapassou a marca de 50% de cobertura vacinal contra covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. A marca foi atingida nesta quarta-feira (2), de acordo com a prefeitura da cidade.

Segundo dados do Vacinômetro, foram 572.745 primeiras doses aplicadas, representando uma cobertura vacinal de 52,9%. A estimativa total do grupo é de 1.083.159 crianças.

A vendedora Sílvia Cainelli Zicchella levou os filhos para tomar a vacina no sábado (29). O Caio, de 11 anos, e a Eva, de 8 anos, estão entre as crianças que se imunizaram com a Coronavac, já que não têm comorbidades.

Sílvia disse que sempre fica de olho nas reações que as vacinas em geral podem dar, mas seus filhos não tiveram nenhuma. “Desde que são bebezinhos, a gente sempre tem que ficar de olho na reação, né? Mas graças a Deus, nem dorzinha no braço eles tiveram!.”

Locais de vacinação

A vacinação infantil ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, no período de 8h às 19h.

Para receber a vacina, as crianças devem estar acompanhadas por responsável adulto, com documento de identificação, comprovante de residência e carteirinha de vacinação.

As crianças de 6 a 11 anos de idade estão sendo vacinadas com a Coronavac. Já o público de 5 anos de idade recebe a Pfizer pediátrica, assim como as crianças de 5 a 11 anos com alto grau de imunossupressão.

A lista dos postos de vacinação está disponível na página Vacina Sampa.

