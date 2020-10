SP: Turista que desapareceu após entrar sozinho no mar é achado morto

O corpo de um turista, de 26 anos, da capital paulista, foi encontrado na noite de domingo (25), em Bertioga, no litoral de São Paulo. De acordo com amigos da vítima, ele havia desaparecido na sexta-feira (23) pela manhã após entrar sozinho no mar na Praia do Itaguaré. As informações são do G1.

Assim que perceberam o sumiço do amigo, eles acionaram os salva-vidas. De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), havia uma forte corrente de retorno no local e não foi possível localizar o turista. Durante as buscas, as equipes de resgate usaram botes salva-vidas e um helicóptero Águia, da Polícia Militar.

No entanto, o corpo foi encontrado na noite deste domingo, na Praia de São Lourenço. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Praia Grande, onde foi reconhecido pela mãe, nesta segunda-feira (26).

