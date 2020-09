SP: Turista morre após acidente em tirolesa de hotel em Serra Negra

O operador de máquina Thiago Leite, de 35 anos, morreu após sofrer um acidente em uma descida de tirolesa no hotel fazenda em Serra Negra (SP), no domingo (13). Segundo o cunhado da vítima, Leite teria descido em altíssima velocidade e bateu em um poste de madeira. As informações são do G1.

Ainda de acordo com a testemunha, os funcionários responsáveis pelo equipamento “não teriam conferido as presilhas de segurança e, após Thiago bater contra o poste, teriam discutido, dizendo quem deveria estar no local para frear a tirolesa”.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Samu foi acionado para o resgate, mas Leite chegou sem vida ao hospital. A perícia foi acionada para ir ao local, e equipamentos foram apreendidos. A Polícia Civil apura as causas do acidente.

Em nota ao G1, a Prefeitura de Serra Negra informou que irá “procurar averiguar os fatos em paralelo aos órgãos de segurança [Corpo de Bombeiros e Polícia Civil]”. O corpo de Thiago Leite será sepultado nesta terça-feira (15), em Limeira.

