SP terá tempo nublado, frio e garoa no final de semana; veja previsão

com Estadão Conteúdo, Da Redaçãoi com Estadão Conteúdo, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2024 - 7:00 Para compartilhar:

São Paulo terá mais um final de semana de tempo frio e nublado. Além das baixas temperaturas, diversas regiões do estado enfrentarão chuviscos intermitentes, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura.

O sábado, 13, deve amanhecer com céu encoberto e chuviscos isolados, com termômetros marcando 13°C. A condição meteorológica deve manter a sensação de frio ao longo do dia.

A tendência deve se manter na madrugada de domingo, 14. O sol deve aparecer entre as nuvens em alguns momentos ao longo do dia, o que deve resultar em ligeira elevação da temperatura. A máxima prevista para a tarde é de 21°C.

Veja a previsão do tempo na cidade de SP

Sábado, 13: entre 14°C e 16°C;

Domingo, 14: entre 14°C e 21°C

Segunda-feira, 15: entre 14°C e 19°C;

Terça-feira, 16: entre 14°C e 19°C;