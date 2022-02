SP tem Dia C para promover vacinação infantil contra covid-19

Neste sábado (5), São Paulo terá o Dia C para estimular a vacinação infantil contra a covid-19. A ação, que ocorre em todos os 645 municípios do estado, é voltada para crianças com idade de 5 a 11 anos. Dados do Vacinômetro do governo paulista mostram que, até o momento, 1,6 milhão de crianças na faixa etária receberam o imunizante, o que corresponde a 40% desse público.

Como parte da campanha, mais de 5 mil postos estarão abertos entre 7h e 19h, conforme a programação de cada município. De acordo com o governo, a ideia é que pais e responsáveis que trabalham ou têm compromissos durante a semana possam levar os filhos aos postos. A meta é chegar a 100% de imunização com a primeira desse público nas próximas semanas.

A vacinação infantil em São Paulo começou no dia 14 de janeiro, assim que o imunizante da Pfizer foi liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em seguida, em 20 de janeiro, a Coronavac também foi autorizada, ampliando a disponibilidade de doses.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, foram disponibilizadas 4 milhões de doses da vacina produzida pelo Butantan e 900 mil doses pediátricas da Pfizer. Crianças imunossuprimidas e com 5 anos só podem receber o imunizante da farmacêutica norte-americana.

Pela internet, os pais e responsáveis podem fazer um pré-cadastro para a vacinação de crianças e adolescentes. Não se trata de um agendamento, mas, sim, uma forma de agilizar o atendimento, portanto, o cadastro é opcional.

