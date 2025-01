SP tem chuva e Defesa Civil alerta para tempestades intensas em todo Estado

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos no fim da tarde desta quinta-feira, 16, por causa das chuvas que vêm do interior. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE), as imagens de satélite mostram chuva forte na zona norte, principalmente nas subprefeituras de Casa Verde, da Freguesia do Ò e de Santana.

Essas instabilidades, segundo o órgão municipal, podem atuar em outras regiões da cidade, principalmente nas zonas oeste e sul e têm potencial para alagamentos, rajadas de vento e transbordamentos.

De quinta-feira até domingo, 19, a Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a previsão de temporais de intensidade moderada a alta que podem afetar todo o Estado. A expectativa é que chova entre 60mm e 90mm nos quatro dias.

A previsão é de tempestades especialmente na área leste do Estado, segundo o Climatempo.

Na quinta e sexta-feira, 17, as chuvas atingem principalmente a região metropolitana da capital, Campinas, Sorocaba, Litoral sul e a divisa de São Paulo com o Paraná.

No final de semana, apesar de a chuva diminuir na grande São Paulo, ainda deve haver o avanço dos fenômenos em áreas do Vale do Paraíba e do Litoral norte, em cidades como Caraguatatuba e Ubatuba.

Ainda segundo o Climatempo, além das chuvas fortes, há possibilidade de raios, granizo e rajadas de vento de 40km/h a 60mk/h.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta amarelo de perigo de chuvas intensas, não apenas em São Paulo, mas em quase todas as regiões do País.

As recomendações da Defesa Civil são para a população:

– evitar áreas de risco, como encostas e margens de rios;

– manter-se em lugares seguros durante as tempestades;

– redobrar a atenção no litoral e em regiões com acúmulo de chuvas recentes.

Apesar das chuvas, as temperaturas não caem para baixo dos 20ºC.

Veja a previsão de temperaturas para os próximos dias:

– Quinta-feira: entre 20ºC e 25ºC;

– Sexta-feira: entre 21ºC e 27ºC;

– Sábado: entre 22ºC e 28ºC;

– Domingo: entre 22ºC e 29ºC.