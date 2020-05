SP tem 14.130 pessoas curadas após infecção pelo novo coronavírus

Até o momento, o estado de São Paulo contabilizou 14.130 pessoas curadas após terem sido infectadas pelo novo coronavírus. A informação foi passada hoje (20) pelo secretário estadual da Saúde de São Paulo, José Henrique Germann.

Segundo ele, o estado tem, até o momento, 5.363 óbitos por coronavírus e 69.859 casos confirmados. Mais de 10 mil pessoas estão internadas em todo o estado, seja por suspeita ou por confirmação de infecção pelo coronavírus, sendo 4.169 em unidades de terapia intensiva (UTI) e 6.645 em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado é de 71,7%, com 87,9% na Grande São Paulo.

Hospital das Clínicas

Só no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mil pacientes foram recuperados do coronavírus, informou hoje (20) o governador João Doria.

De acordo com o governador, o Hospital das Clínicas tem atualmente 257 leitos de UTI destinados especificamente para o tratamento ao coronavírus, e a expectativa é que, até o final de maio, sejam 400. “Para criar mais 200 leitos de UTI, o Hospital das Clínicas recebeu R$ 24 milhões em equipamentos, serviços e recursos financeiros de várias instituições privadas”, disse.

Como a infecção por coronavírus causa complicações cardiológicas graves, o Hospital das Clínicas destinou 10 leitos de UTI específicos para o atendimento cardiológico, capacidade que será duplicada nas próximas duas semanas. Mais de 1.890 pacientes graves foram internados no Hospital das Clínicas desde o dia 30 de março, quando o Instituto Central passou a receber apenas casos de covid-19. De acordo com o último balanço do hospital, 543 pacientes estão internados no instituto, sendo 267 em UTIs. Entre os pacientes que já passaram pelo HC, 330 morreram por coronavírus.