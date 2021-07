SP: Suspeito morre em perseguição após fazer idosas reféns em assalto

Um assalto a uma casa no Morumbi, em São Paulo, terminou com a morte de um suspeito, nesta segunda-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, um grupo de cinco pessoas manteve a mãe de 101 anos e a filha de 72 anos reféns. As informações são do R7.

Após pular o muro da residência, o grupo passou cerca de duas horas no local exigindo joias e outros bens de valor. As mulheres foram amarradas e ameaçadas com uma arma e facas. Na sequência, os assaltantes fugiram no carro das vítimas.

A Polícia Militar foi acionada, localizou o veículo roubado e deu ordem de parada, mas os criminosos reagiram. Um deles apontou a arma para o policial, foi baleado e morreu no local. Os outros quatro fugiram.

Segundo o R7, a ocorrência foi encaminhada ao DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa) por se tratar de morte em decorrência de intervenção policial. As vítimas do assalto prestam depoimento.

