SP: Secretaria de Cultura abre inscrições e libera R$ 31 mi para projetos audiovisuais O Proac Expresso Direto tem duas linhas que abrangem prêmios para profissionais da cultura e espaços culturais

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para projetos que contemplem o setor audiovisual paulista. O programa de fomento Proac Expresso Direto 2021, que este ano substitui o Proac ICMS e mantém o mesmo valor de investimento de R$ 100 milhões, tem duas possibilidades: pelo edital 39, de fomento direto a profissionais do setor cultural e criativo direcionado a artistas, artistas educadores, técnicos de cultura, produtores e gestores culturais, com valor total de R$ 17 milhões e prêmios de R$ 5 mil; e pelo edital 40, de fomento direto a espaços culturais e criativos, incluindo cinemas e espaços independentes de audiovisual, com valor total de R$ 14 milhões e prêmios de R$ 150 mil ou R$ 50 mil. As inscrições vão até 14/07 e o candidato encontra todo o passo a passo de como se inscrever no site http://www.proac.sp.gov.br/

O ProAC Expresso Direto mantém o mesmo perfil do ProAC ICMS, com parâmetros e ritos semelhantes, mas com o recurso chegando mais rápido ao proponente. Além das linhas citadas acima, ele também traz mais dois editais importantes para proponentes de audiovisual: um para projetos aprovados no ProAC ICMS com recursos captados em 2020 e 2019 (edital 37) e outro para projetos sem captação no ProAC ICMS (edital 38).

É o caso, por exemplo, do projeto “Bem-Vindo”, um curta metragem contemplado no ProAC ICMS em 2020. “Ele já foi parcialmente captado pela Cartonagem Salinas e agora vamos colocá-lo no ProAC Direto para conseguir produzir em nossa região”, diz o roteirista Ricardo Fernandes Rodrigues sobre a animação que, além de percorrer as cidades de Jaú, Boracéia, Bariri, Pederneiras e Dois Córregos, tem a proposta de realizar oficinas sobre animações topmotion para a formação de novos profissionais na área. O jornalista e diretor Bruno Rico, da Rico Filmes, teve seu projeto “Fluxos” contemplado no ProAC ICMS do ano passado e conseguiu realizar 35% de captação. “Está sendo fundamental para a realização”, afirma ele, que pretende inscrever a proposta no ProAC Direto.

Junto com o ProAC Expresso Editais 2021 e o Juntos pela Cultura, o ProAC Expresso Direto faz parte do pacote de programas de fomento lançado pelo Governo de São Paulo, com investimento recorde de R$ 200 milhões que beneficiará cerca de 9.340 mil projetos de artistas, produtores culturais e prefeituras. Este valor representa um aumento de 13% em comparação ao liberado no ano passado, de R$ 177,2 milhões. O objetivo é estimular a retomada das atividades culturais e criativas, fortemente impactadas pela crise gerada pela pandemia do coronavírus, e incentivar a geração de renda, emprego e desenvolvimento. A Secretaria estima gerar 138 mil postos de trabalho e um impacto econômico de R$ 300 milhões.

“Esses investimentos resultam do compromisso que o governador João Doria tem com a cultura, que encaramos como um front de desenvolvimento, de geração de renda e emprego, de alegria, de felicidade”, afirma o Secretário de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão. “O Governo de São Paulo reafirma esse comprometimento com a economia criativa e a valorização da arte e da cultura.”

ProAC Expresso Direto 2021

– Total de R$ 100 milhões

– R$ 66 milhões para novos projetos

– R$ 17 milhões para profissionais do setor cultural e criativo

– R$ 14 milhões para espaços culturais e criativos

– R$ 3 milhões para pagamento de comissões e custos administrativos

– Início das inscrições: 18/05 (Linhas 1 e 2) e 25/05 (Linhas 3 e 4)

Linhas

Linha 1 – Projetos Aprovados no ProAC ICMS com Recursos Captados em 2020 e 2019

Valor Total: R$ 33 milhões

Tetos: R$ 500 mil / R$ 250 mil / R$ 125 mil

Linha 2 – Projetos Sem Captação no ProAC ICMS

Valor Total: R$ 33 milhões

Tetos: R$ 500 mil / R$ 250 mil / R$ 125 mil

Linha 3 – Prêmio para Profissionais do Setor Cultural e Criativo

Valor Total: R$ 17 milhões

Valor por prêmio: R$ 5 mil

Linha 4 – Prêmio para Espaços Culturais e Criativos

Valor Total: R$ 14 milhões

Valor por prêmio: R$ 150 mil ou R$ 50 mil

