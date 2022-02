SP: Sargento da PM tenta matar colega dentro de batalhão

No domingo (20), um sargento da Polícia Militar, que não teve a identidade revelada, tentou matar um soldado dentro da sede da 1ª Companhia do 20° Batalhão de Polícia Militar de São Paulo, no Parque dos Camargos, em Barueri. As informações são do portal R7.

Segundo um agente, que preferiu não se identificar, o sargento estava conversando com o soldado e, nesse momento, sacou a sua arma.

Ao perceberem o que estava acontecendo, outros dois militares contiveram o sargento, que sofre de transtornos psicológicos.

Os agentes o colocaram dentro de uma viatura e o encaminharam ao Hospital Sameb, em Barueri. Durante o trajeto, o sargento gritava que iriam matá-lo.

Em nota, a assessoria da PM informou que o homem foi contido a tempo “não houve disparo de arma de fogo”.

Saiba mais