SP: Russo é detido ao tentar embarcar com 200 animais silvestres

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (20) um passageiro russo que tentou embarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para seu país de origem com mais de 200 animais silvestres nas bagagens. As informações são do R7.

Com destino a cidade de São Petersburgo, o homem despachou parte dos animais e deixou outra parte na bagagem de mão. Entre os animais apreendidos, estão mais de 50 lagartos de três espécies diferentes, aproximadamente 50 aranhas caranguejeiras, 25 sapos, e mais 100 animais invertebrados.

Conforme apurado pela PF, o suspeito é biólogo e coletou pessoalmente os animais em áreas de mata em cidades de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O homem também já chegou a ser preso em Amsterdã, na Holanda, em 2017, com animais do Brasil. Desde então ele é monitorado pelas autoridades brasileiras.

Ainda de acordo com a PF, o russo estava no Brasil desde dezembro do ano passado. Foi lavrado termo circunstanciado por crime de exportação de animais nativos e os animais foram encaminhados ao Instituto Butantan, para análise e elaboração de relatório minucioso sobre os espécimes apreendidos.

