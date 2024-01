S&P revisa análise de Vale e 113 emissoras de dívida com novo critério de gestão e governança

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/01/2024 - 13:38 Para compartilhar:

A S&P Global Ratings concluiu uma revisão e ajustou análises dadas a 114 empresas emissoras de dívida do Brasil, à luz dos novos critérios metodológicos adotados pela agência de rating para fatores de créditos relativos à administração e governança das entidades. Os ratings das companhias, contudo, não foram alterados.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (29), a S&P cita que gestão e governança abrangem uma ampla gama de supervisão e direção conduzida pelos donos de uma entidade, representantes do conselho e gerentes executivos.

Essas atividades e práticas podem ter impacto na qualidade de crédito de uma entidade, diz a S&P Global Ratings, reforçando ainda que o parâmetro de gestão e governança é um componente importante da análise da agência ao fazer a avaliação de risco de crédito de uma empresa.

Entre as empresas afetadas, a Vale, que tem o maior peso na composição do Ibovespa, teve sua avaliação alterada de fraca para negativa com base nos novos parâmetros de gestão e governança adotados.

Entre as outras 113 emissoras de dívida que sofreram ajustes estão Embraer, Magazine Luiza, 3R Petroleum, Ambev, Atacadão, Azul e Braskem.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias