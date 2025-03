SP: rede pública estadual de educação climatiza quatro escolas por dia em um mês

O governo do Estado de São Paulo acaba de alcançar 769 escolas climatizadas, 15% do total da rede. Desde 20 de fevereiro, a gestão paulista instalou aparelhos de ar-condicionado em 145 escolas, uma média de quatro por dia. O projeto é parte de um esforço inédito para melhorar as condições de aprendizado a partir do conforto térmico a alunos e professores. A meta para o ano letivo de 2025 é atingir 1.000 unidades climatizadas, o que representa aproximadamente 20% de toda a rede estadual de ensino.

A climatização das escolas tem se concentrado principalmente nas regiões mais quentes do estado, visando beneficiar as unidades escolares localizadas em áreas com maior demanda de refrigeração.

A execução do projeto se dá em três etapas: a adaptação da infraestrutura elétrica das escolas, a instalação dos aparelhos de climatização e a ligação da energia por parte das concessionárias de energia elétrica. Atualmente, 231 escolas aguardam a finalização da ligação da energia por parte das empresas concessionárias.

Até o momento, o investimento total no projeto de climatização das escolas chega a aproximadamente R$ 350 milhões. De acordo com as metas estabelecidas, o governo paulista prevê que, até o início do ano letivo de 2026, mais 1.000 escolas estarão climatizadas. E para o ano letivo de 2027, outras 1.000 unidades também deverão ser contempladas, alcançando um total de 3.000 escolas climatizadas, 60% da rede estadual de ensino.

O projeto integra uma estratégia do governo paulista para melhorar a infraestrutura a fim de proporcionar condições de ensino mais adequadas, além de melhorar o bem-estar dos alunos e professores.

4.000 obras

O Governo de São Paulo entregou 3.965 obras em escolas e creches no período entre janeiro de 2023 e fevereiro deste ano. O número é 121% maior do que foi registrado na última gestão completa (2019-2022). Em 26 meses, foram destinados à Secretaria da Educação do Estado São Paulo (Seduc-SP) R$ 2 bilhões para construções e reparos em prédios escolares via Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) ou por meio de acordos com prefeituras municipais.

Mais de 1,6 milhão de alunos foram beneficiados pelas obras em 2.648 escolas do estado. As intervenções incluem reformas nas quadras esportivas, cozinhas, refeitórios e salas de aulas de unidades que atendem estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Também foram revitalizadas fachadas e telhados, além das adequações de acessibilidade e climatização nas escolas.

Apenas em 2024, o aporte em infraestrutura para revitalizar a rede foi superior a R$ 1 bilhão e as 2.215 obras entregues no último ano equivalem a mais que o dobro dos resultados obtidos em 2023.