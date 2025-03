SP receberá tributo ao maestro italiano Ennio Morricone

SÃO PAULO, 26 MAR (ANSA) – A cidade de São Paulo receberá entre os dias 30 de julho e 1º de agosto um tributo ao compositor e maestro italiano Ennio Morricone, falecido em 2020.

O espetáculo, que ocorrerá no Teatro Bradesco, terá as participações do trompetista Nello Salza, conhecido como “A Trombeta do Cinema Italiano”, do maestro Giovanni Panella e da orquestra da Fundación Prometheus de Buenos Aires.

O público terá a oportunidade de acompanhar trilhas lendárias de filmes como “O Bom, o Mau e o Feio”, “Cinema Paradiso”, “Os Intocáveis” e “Era Uma Vez no Oeste”.

Os ingressos para o evento em homenagem a Morricone já estão sendo comercializados no site do Teatro Bradesco. (ANSA).