S&P rebaixa ratings de dois bônus da Argentina de CC para D

A S&P informa em relatório que rebaixou os ratings de dois bônus da Argentina denominados em moeda estrangeira de CC para D. Os bônus em questão são conhecidos como BIRADs, com vencimento em janeiro de 2022 e janeiro de 2027. A agência lembra que não atribui perspectiva para ratings nessa categoria.

A Argentina continua a renegociar sua dívida com credores privados. Nesse contexto, o governo do presidente Alberto Fernández não pagou os juros sobre US$ 220 milhões sobre os dois bônus em 26 de julho, com datas de pagamento aplicáveis em 27 de julho, o que levou ao rebaixamento, segundo a agência.

A S&P afirma que outros bônus similares do país, com vencimentos variados, já estavam na categoria D e seguirão nela até a conclusão das negociações.

