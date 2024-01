S&P rebaixa rating da Gol, de ‘CCC-‘ para ‘D’, após Chapter 11 nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/01/2024 - 18:52 Para compartilhar:

A S&P Global Ratings rebaixou hoje a nota global da Gol Linhas Aéreas, de “CCC-” para “D”, após a empresa protocolar pedido de reestruturação pelo Chapter 11 do Código de Falências dos Estados Unidos, aceito nesta sexta-feira. O rating em escala nacional também foi cortado, de “brCCC-” para “D”.

Em comunicado, a agência explica que a companhia brasileira enfrenta uma pesada carga de dívida, apesar da melhora nas métricas operacionais em 2023. De acordo com a análise, o cenário reflete elevados pagamentos de leasing, gastos com capital e atraso nas entregas do Boeing 737 Max, que pressionam o fluxo de caixa.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias