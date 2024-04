S&P rebaixa nota de crédito de Israel por ‘riscos geopolíticos’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/04/2024 - 5:59 Para compartilhar:

A agência de classificação S&P Global rebaixou nesta sexta-feira a nota da dívida de Israel em um nível, de AA- para A+, devido aos “riscos geopolíticos”.

A classificação A+, no entanto, indica uma sólida solvência para o pagamento da dívida.

A agência anunciou a nova nota de crédito após explosões noturnas no Irã, que, segundo a imprensa americana, foram um ataque israelense de represália ao ataque com drones e mísseis que Teerã executou no sábado passado contra o território israelense.

“A recente expansão do confronto com o Irã aumenta os riscos geopolíticos, que já eram elevados para Israel”, afirmou a agência de classificação de risco.

A S&P Global acompanha a nova nota com uma perspectiva negativa, o que significa que pode ser rebaixada novamente em breve.

mdz/jbo/avl/es/fp