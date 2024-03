S&P reafirma rating do Japão em ‘A+/A-1’, com perspectiva estável

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/03/2024 - 7:20 Para compartilhar:

A S&P Global Ratings reiterou a nota de crédito soberana de longo prazo do Japão em ‘A+’, bem como a de curto prazo em ‘A-1’. Ambas as perspectivas são estáveis.

Segundo a agência de avaliação de risco de crédito, a expectativa é de que o impacto da mudança da política monetária pelo Banco do Japão (BoJ) – que elevou os juros pela primeira vez em 17 anos na semana passada – seja limitado e que o país mantenha um crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) per capita.

“A economia diversificada e rica do Japão, bem como o estatuto de moeda de reserva flutuante do iene, sustentam a posição de crédito do governo. Estes pontos fortes são equilibrados com o peso da dívida extremamente elevada do governo, os déficits fiscais arraigados e os crescentes custos de financiamento”, disse a S&P.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias