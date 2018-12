S&P reafirma rating da Colômbia em BBB-, com perspectiva estável

A agência de classificação de risco S&P Global Ratings reafirmou a nota de crédito de longo prazo e em moeda estrangeira da Colômbia em BBB-, com perspectiva estável.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a S&P comentou que uma economia global mais volátil e os preços do petróleo aumentam os riscos para o que tem sido “uma recuperação econômica moderada, seguindo o modo ‘esperar para ver’ associado às eleições de 2018, bem como os riscos para o ritmo de melhoria no endividamento externo e indicadores de liquidez da Colômbia”. Para a agência, contudo, o governo colombiano irá superar os retrocessos do pacote fiscal em debate e conseguirá ajustar a receita e os gastos de acordo com o histórico sólido da política do país.

A S&P disse, ainda, que a perspectiva da nota da Colômbia permanece estável, “refletindo nossa expectativa de um fortalecimento gradual dos perfis fiscais e externos do país e nossa expectativa de que o governo de Iván Duque aplique com sucesso políticas para promover um crescimento mais sólido”.