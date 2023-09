S&P reafirma rating da Austrália em AAA, com perspectiva estável

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2023 - 9:31 Compartilhe

A S&P Global reafirmou o rating da Austrália em AAA, com perspectiva estável, e afirmou em comunicado que as métricas fiscais sólidas do país apoiam sua classificação. Preços elevados de commodities e a inflação, junto com condições fortes no emprego ainda reduzem o déficit fiscal do país e desaceleram sua necessidade de financiamento, acrescenta.

A expectativa da S&P é que o déficit do governo geral da Austrália fique em média em 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) entre os anos fiscais de 2024 e 2026, o que deixaria a dívida geral do governo abaixo de 30% do PIB.

O crescimento do país deve ainda desacelerar a 0,6% no ano fiscal de 2024, aponta ela.

