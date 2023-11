SP: rajadas de vento podem ficar acima de 60 km/h neste domingo, informa Defesa Civil

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/11/2023 - 9:14 Para compartilhar:

Este domingo, 19, promete ser marcado por pancadas de chuvas generalizadas em São Paulo. De acordo com a Defesa Civil, equipes do órgão permanecem em prontidão por causa da previsão de tempestades com rajadas de vento que podem ficar acima de 60 km/h em cidades do interior, litoral e Grande São Paulo.

A Defesa Civil ainda informou que, na parte da tarde, as temperaturas podem chegar a 26°C, esfriando ao anoitecer, com mínima de 19°C. Além disso, há previsão de queda de granizo em algumas regiões do estado.

No sábado, 18, as chuvas com ventos fortes derrubaram árvores nas cidades de Barretos, Itararé, Ubatuba, Eldorado e Taubaté, e causaram destelhamentos e desabamentos. O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) registrou ocorrências de interrupções parciais ou totais por quedas de árvores nas rodovias SP-281, SP-79, SP-459 e SP-165.

Por conta dessas mudanças abruptas no clima, a Defesa Civil recomenda que a população paulista evite áreas arborizadas durante as tempestades e, ao ser informada sobre as condições climáticas, procurar abrigo em locais seguros e longe de estruturas como postes e fiações elétricas.

