SP: quatro hospitais não registram novas internações por covid-19

Um levantamento feito pelo governo de São Paulo indicou que quatro hospitais estaduais de referência para covid-19 não recebem novos casos da doença há pelo menos uma semana.

Os hospitais estão localizados nas regiões de Araraquara, Bauru, Baixada Santista e Grande São Paulo, onde o percentual da população com vacinação completa ultrapassa 60%.

As quatro regiões também têm baixos indicadores de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e clínicos. A queda na demanda é reflexo da campanha de vacinação e do avanço na cobertura com esquemas vacinais completos.

Segundo as informações do governo estadual, desde o último dia 13, o Hospital Estadual de Américo Brasiliense, em Araraquara, não registra internação de pacientes confirmados com o novo coronavírus. Também não há nenhum paciente internado com covid-19 na unidade, que já está atendendo outras patologias devido à queda na demanda pela doença. A taxa de ocupação de leitos é de 10,6% em unidade de terapia intensiva (UTI) e 10,5% em enfermaria. Nessa região, 707 mil moradores já estão com esquema vacinal completo.

No Hospital Estadual de Bauru, que também não recebe novos casos da doença desde 13 de outubro, há quatro pacientes internados na enfermaria e nenhum na UTI. A ocupação regional é de 17,1% em UTIs e 6,5% dos leitos clínicos, com mais de 1,2 milhão de pessoas integralmente imunizadas.

Na Baixada Santista, o Hospital Regional de Itanhaém está há dez dias sem registrar novos casos e também não possui, no momento, pacientes com covid-19 internados previamente. A região registra ocupação de 23,2% em UTI e 15,2% em enfermaria, e 1,1 milhão de residentes do litoral Sul do Estado já concluíram o esquema vacinal.

No Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, há três semanas não são internados novos casos da doença. O serviço recebe pacientes por meio do referenciamento de unidades como UBSs e UPAs do Grande ABC, por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross). Atualmente há apenas quatro pacientes internados em enfermaria e três na UTI. A taxa de ocupação da Grande SP é de 31,6% e 36,1%, respectivamente, e ultrapassa 14,2 milhões de pessoas com proteção completa contra covid-19.

