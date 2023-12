SP prorroga campanha de vacinação contra febre aftosa e brucelose

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/12/2023 - 12:40 Para compartilhar:

São Paulo, 1 – As campanhas de vacinação contra febre aftosa e contra brucelose no Estado de São Paulo foram prorrogadas. As etapas, que se encerravam em 30 de novembro, foram estendidas até 15 de dezembro e o prazo para a declaração vai até 22 de dezembro.

A medida é para atender demandas dos produtores que envolvem a logística de distribuição de vacinas em todo o Estado, informa em comunicado a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.

Contra a febre aftosa, devem ser vacinados bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade.

Já contra a brucelose devem ser vacinadas as fêmeas bovinas e bubalinas de três a oito meses.

O produtor tem até 22 de dezembro para realizar a declaração da vacinação, preferencialmente por meio eletrônico, na Gestão de Defesa Animal e Vegetal (Gedave).

O criador que deixar de vacinar e de comunicar a vacinação estará sujeito a multas que variam de 3 a 5 Ufesps por animal, sendo de 5 Ufesps (R$ 171,30) por cabeça que deixar de vacinar e 3 Ufesps (R$ 102,78) por cabeça que deixar de comunicar. O valor de cada Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (Ufesp) é de R$ 34,26 para o ano de 2023.

