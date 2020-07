SP: Policiais são presos por suspeita de atirar em duas pessoas em baile funk

Presos em flagrante, dois policiais estão detidos por suspeita de atingir duas pessoas com tiros no último domingo (5), em um baile funk no Jardim dos Manacás, na Zona Sul da capital paulista.

Conforme apuração do jornal Agora, a PM informou que os disparos foram efetuados durante uma incursão policial no local. Entretanto, os dados das vítimas, ferimentos e para onde foram socorridas não foram divulgados.

Além das vítimas, os militares também não tiveram suas identidades reveladas. Os policiais foram encaminhados para o presídio militar Romão Gomes, na Zona Norte da cidade de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Até o momento, o quadro de saúde das vítimas atingidas pelos tiros não foi informado. Um inquérito foi instaurado para analisar o episódio envolvendo os dois policiais.

Dados da SSP mostram que somente do primeiro trimestre deste ano, policiais militares em serviço feriram 41 pessoas na capital paulista. Esses números representam um aumento de 64% se comparado com os 25 casos registrados nos três primeiros meses do último ano. A violência contra os policiais também cresceu 23%. Foram 95 casos neste ano contra 77 em 2019.

Veja também