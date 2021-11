SP: Polícia prende suspeito de matar mulher que sumiu após sair com carro da empresa

O suspeito de roubar e matar a vendedora Susana Dias Batista, de 47 anos, foi preso pela Polícia Civil, no domingo (21), em Itapetininga (SP). De acordo com as investigações, Raimundo Nonato da Silva Pessoa é o homem que aparece em imagens de câmeras de segurança abordando a vítima e dirigindo o carro em que ela estava. As informações são do G1.

Susana desapareceu na quarta-feira (17), depois de sair para almoçar com a picape da empresa onde trabalhava. O corpo dela foi encontrado na quinta-feira (18). Conforme a Polícia Civil, a mulher tinha vários hematomas no rosto e estava usando apenas roupas íntimas. A causa da morte é investigada.

Raimundo foi indiciado por homicídio. De acordo com a Polícia Civil, ele tentou resistir à prisão. Na delegacia, o homem confessou o crime, sendo transferido para um Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

Saiba mais