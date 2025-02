SP: polícia prende suspeita de chefiar quadrilha que matou ciclista no Itaim

A Polícia Civil informou nesta terça-feira, 18, que prendeu uma mulher suspeita de chefiar e financiar a quadrilha que matou a tiros o ciclista Vitor Medrado, de 46 anos, durante um assalto nas proximidades do Parque do Povo, no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, no dia 13 de fevereiro.

Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), os agentes ainda procuraram pelos criminosos envolvidos nos roubos “financiados” pela suspeita.

“De acordo com os investigadores, a suspeita de 41 anos, conhecida como ‘mainha do crime’, facilitava as ações criminosas financiando os roubos em diferentes pontos da cidade”, completou a pasta.

Durante a ação que culminou na prisão da mulher, os policiais também apreenderam três armas de fogo, mochila de entrega, capacetes e outros acessórios utilizados nos crimes, como equipamentos eletrônicos que serão periciados.

Relembre o caso

O ciclista Vitor Medrado estava em sua bicicleta quando foi abordado por dois homens, na Rua Brigadeiro Haroldo Veloso. Um dos criminosos efetuou disparos contra a vítima e fugiram do local em seguida, levando o celular dela.

Medrado chegou a ser socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) no 14° Distrito Policial (Pinheiros).

No dia 14, um grupo de ciclistas protestaram em frente ao Parque do Povo contra a falta de segurança na região. Amigos e colegas de Vitor prestaram homenagens com flores e orações.