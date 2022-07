SP: Polícia investiga participação de outros suspeitos na morte de menina

A Polícia Civil apura se mais pessoas estariam envolvidas no assassinato de Lara Maria Nascimento, de 12 anos, encontrada morta em 19 de março deste ano, em Campo Limpo Paulista (SP). De acordo com os investigadores, uma nova testemunha relatou que o principal suspeito do crime, Wellington Queiroz, teve a ajuda de dois homens para colocar a menina no carro. As informações são da Record TV e do R7.







Conforme a delegada Ivalda Aleixo, a testemunha descreveu os suspeitos como um rapaz jovem, que estava no banco de passageiro, e o outro, um homem grisalho, que ficou no banco de trás. A polícia analisa imagens de um circuito de segurança para tentar identificar os outros dois possíveis suspeitos.

Lara Maria desapareceu após sair de casa no dia 16 de março para ir comprar um refrigerante. Três dias depois, o corpo dela foi encontrado em um matagal com marcas de violência.

Os familiares relataram à polícia que Lara foi a um mercadinho próximo de sua casa, na rua Benedito de Azevedo, no bairro Parque Santana, Campo Limpo Paulista, para comprar um refrigerante. Depois que saiu do estabelecimento, a garota não foi mais vista.

Os pais registraram um boletim de ocorrência e a polícia iniciou as buscas. Um jardineiro encontrou o corpo de Lara na região em que trabalhava e avisou a polícia.

O caso foi registrado como homicídio. A autópsia constatou sinais de pancadas na cabeça e no corpo da menina.