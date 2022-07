SP: Policia descarta hipóteses de suicídio e homicídio em caso de menina que caiu de 12º andar de prédio

A Polícia Civil informou que os laudos periciais do caso de Rafaella Lozzardo, de 6 anos, que morreu após cair do 12º andar de um prédio na Praia Grande, no litoral de SP, descartaram a possibilidade de suicídio e homicídio. As informações são do G1.







A investigação segue no 2º Distrito Policial do município como queda acidental, e abandono de incapaz.

Segundo apuração do G1, nos laudos mencionados é apontado que o corpo da menina não apresentava sinais de defesa, e que não há indícios de que tenha sido movido após a queda.

Além disso, também há o registro de que o imóvel do pai de Rafaella não apresentava sinais de arrombamento.

O documento informa que a vítima sofreu uma “precipitação na varanda”, ou seja, caiu pelo espaço “formado pela janela, próximo à pia da área gourmet”.

Sete pessoas já prestaram depoimento sobre o caso no 2º DP de Praia Grande. Entre eles, os pais da menina, a namorada do pai, o zelador do prédio e três moradores.