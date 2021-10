SP: Polícia apreende quase R$ 12 milhões sem procedência comprovada em caminhão

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu cerca de R$ 11,5 milhões em dinheiro em espécie na quinta-feira (30), em Presidente Prudente (SP). O montante estava no interior de um caminhão que trafegava pela Rodovia Raposo Tavares (SP-270)

De acordo com as autoridades, o veículo, com placas de Maracaju (MS), foi parado por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

Durante a fiscalização, os policiais encontraram um compartimento falso no console teto da cabine do veículo. No local estavam escondidos diversos pacotes com notas de Real e Dólar americano, sem comprovação de origem. A primeira estimativa apontou cerca de R$ 7,2 milhões em espécie e mais US$ 798 mil (R$ 4,3 milhões) em dólares.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), esse é o maior valor apreendido pela Polícia Militar neste ano. O motorista da carreta foi preso em flagrante e encaminhado para o plantão da Polícia Federal de Presidente Prudente, onde a ocorrência foi registrada.

