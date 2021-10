SP: Polícia acha 70 pés de maconha em apartamento de luxo e prende três pessoas

A Polícia Civil apreendeu 70 pés de maconha que eram cultivados em um imóvel em Santos, no litoral de São Paulo, na sexta-feira (22). Na ação, três pessoas, entre 24 e 60 anos, foram presas.

Conforme a Polícia Civil, uma investigação da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) já apurava o plantio de maconha para posterior comercialização no endereço, que foi alvo de um mandado de busca a apreensão.

Um outro apartamento, também em Santos, foi alvo da operação da polícia. No local, os agentes foram recebidos por um homem e uma mulher, ambos de origem portuguesa. De acordo com os policiais, foram encontrados objetos utilizados no consumo de drogas e uma porção de maconha.

Em seguida, os agentes questionaram o casal sobre o outro imóvel. O casal primeiro alegou desconhecer o apartamento, mas depois confessou a existência de um plantio para cultivo de maconha no local.

No segundo endereço, os agentes encontraram estufas com mudas da droga na sala e cozinha e o plantio de outros pés em três dormitórios e na área externa. Em um outro cômodo foi encontrado o sobrinho do homem.

Ao todo, a ação resultou na apreensão de 70 pés de maconha, que somaram 23,7 quilos, além de uma balança, três celulares, insumos e anotações.

Exames periciais foram solicitados e o trio alegou que o plantio era para consumo próprio. Os três envolvidos foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

