S&P põe rating BBB+ da incorporadora China Vanke sob observação negativa, citando vendas fracas

A S&P Global Ratings colocou nesta sexta-feira, 15, o rating BBB+ da incorporadora China Vanke sob observação negativa. A agência disse considerar que a fraqueza nas vendas de imóveis e nas condições de financiamento da empresa poderia piorar sua liquidez e alavancagem, bem como sua posição competitiva.

Apontou que as vendas totais da China Vanke em janeiro e fevereiro de 2024 diminuíram cerca de 43% em relação a igual período do ano passado. “Foi um pouco melhor que o declínio de 49% nas vendas das 100 maiores incorporadoras da China no mesmo período. Contudo, a vantagem competitiva da China Vanke poderá ser prejudicada se as suas vendas continuarem fracas no futuro”, afirmou, em comunicado à imprensa.

A agência falou que espera concluir sua observação quando tiver informações suficientes para avaliar as medidas da China Vanke para gerenciar liquidez e alavancagem.

“Essas medidas podem incluir, mas não estão limitadas a, ações concretas que a empresa planeja tomar para angariar receitas provenientes de alienações de ativos não essenciais e de empréstimos bancários garantidos por propriedades comerciais”, detalhou a S&P.

